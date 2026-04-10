Durante la puntata di Porta a Porta del 9 aprile è andato in onda uno scontro tra il parlamentare del Partito Democratico Giuseppe Provenzano e Bruno Vespa. Il conduttore Rai ha perso letteralmente la pazienza con il responsabile esteri del Pd dopo che quest’ultimo ha fatto una battuta mettendo in dubbio la sua imparzialità.

Scontro fra Provenzano e Vespa a #PortaaPorta.

“Forse dovrebbe sedersi da quella parte”

“Questo non glielo consento”

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In studio si parla delle dichiarazioni della giornata rilasciate da Giorgia Meloni alle Camere durante l’informativa di governo. Nello studio è presente tra gli altri ospiti anche Lucio Malan, il capogruppo al senato di Fratelli di Italia. Provenzano, dopo aver parlato è intervenuto anche nel momento in cui a parlare è Malan.

Vespa, in maniera piuttosto alterata ha rimproverato l’esponente del Pd: “Prima ha parlato, adesso mi lasci parlare”. Provenzano ha replicato: “Stavamo interloquendo dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico”. Vespa, indicando la poltrona del conduttore, ha detto ancora a Provenzano: “Vuoi venire?” come a voler dire di mettersi a condurre lui la trasmissione. L’esponente del Pd ha spiegato ancora: “Ci mancherebbe altro, non lo farei mai”, aggiungendo poi una battuta che non è passata affatto inosservata. Indicando il punto in cui è seduto Malan, rivolgendosi a Vespa ha infatti detto: “Forse dovrebbe sedersi da quella parte”.

Il conduttore di Porta a Porta, a quel punto ha perso la pazienza. Si è avvicinato e urlando ha detto: “Questo non glielo consento, con quello che vedete in giro sulla par condicio… Anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. “Io parlo invece, era una battuta”, ha provato a spiegare l’esponente del Pd che è stato letteralmente travolto da Bruno Vespa.