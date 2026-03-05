Nella Piana di Gioia Tauro i carabinieri hanno scoperto la presenza di una discarica abusiva all’interno di un burrone naturale, all’interno del quale venivano sversati rifiuti di ogni tipo. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e condotta dai militari della Compagnia di Taurianova insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Forestale di Cittanova, ha portato alla denuncia di quindici persone e al sequestro di sedici veicoli utilizzati per il trasporto illegale dei materiali. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, in un’indagine avviata a novembre 2024, nel burrone venivano scaricati detriti, scarti di lavorazione e rifiuti potenzialmente inquinanti, con il rischio di contaminazione del terreno e delle falde acquifere.

Quella che si è rivelata essere un’attività sistematica di trasporto e abbandono dei rifiuti, è stata documentata dai carabinieri tramite appostamenti, monitoraggi e accertamenti tecnici, che hanno permesso ai militari di risalire ai veicoli coinvolti. Quindici persone sono state denunciate per gestione e smaltimento illecito di rifiuti in concorso.