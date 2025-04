Un film Minecraft, l’adattamento cinematografico del popolare videogioco, continua a dominare al box office. Com’era prevedibile, ma forse si è andati anche oltre ogni aspettativa, il film di Jared Hess, con protagonisti Jack Black e Jason Momoa, sta incassando milioni in tutto il mondo. Il successo del film, però, si accompagna anche a un’isteria collettiva che ha investito le sale cinematografiche di tutto il mondo, sull’onda lunga di una nuova tendenza di TikTok. I social, infatti, sono stati presi d’assalto da numerosi video nei quali si vede il pubblico, soprattutto quello adolescente, mentre applaude, fa casino in sala, lancia popcorn e bibite varie e urla senza alcun ritegno.

Il video del caos a Ringwood

Sul web questi video hanno letteralmente spopolato e il caos nelle sale cinematografiche non sembra placarsi. A Ringwood, in Inghilterra, durante la proiezione un gruppo di adolescenti pare essersi spinto ancora oltre, attivando un estintore nel corso di una delle scene di maggior successo del film. Naturalmente, come da prassi, qualcuno ha ripreso la scena, nella quale si vede il fumo diffondersi in tutta la sala.

I genitori presenti alla proiezione hanno dichiarato che i loro figli, evidentemente molto piccoli, sono rimasti terrorizzati dalla vicenda e facevano fatica a respirare normalmente. Il personale del cinema è poi intervenuto per trasferire il pubblico in un’altra sala. Di eventi simili alle proiezioni di Un film Minecraft ormai se ne registrano a palate.