Nel corso dell’ultima riunione di gabinetto dell’anno alla Casa Bianca, la segretaria alla Sicurezza, Kristi Noem, si è rivolta direttamente a Donald Trump elogiandolo per alcuni suoi meriti, perfino quelli meteorologici: “Presidente Trump, lei ha superato la stagione degli uragani senza che si verificasse un uragano. Li ha tenuti lontani e gliene siamo grati“. Le sue parole hanno suscitato qualche risata tra i presenti, mentre sul web non sono mancati i commenti ironici e le critiche.

“Ha fermato gli uragani”

Noem è stata immediatamente derisa sui social per il suo elogio nel quale sembra aver attribuito a Trump tanto la previsione degli uragani quanto la deviazione del loro corso. Le parole della segretaria alla Sicurezza, infatti, hanno alimentato reazioni e commenti, tra ironia e critiche: in molti sui social, pur ritenendo che tali affermazioni potrebbero essere state fatte per scherzo, hanno sottolineato un livello di celebrazione e di riverenza fin troppo sopra le righe nei confronti di Trump.