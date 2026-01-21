In questi giorni il ciclone Harry sta mettendo a dura prova il Sud Italia con temporali, venti con raffiche oltre i 120 km/h e mareggiate diffuse sulle coste. Il maltempo, che già da domenica ha colpito la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, andrà avanti anche nelle prossime ore, con la Protezione civile che ha diramato un nuovo avviso in cui indica il prolungamento dell’allerta rossa. Sono tanti i video che in questi giorni circolano sul web, nei quali viene immortalata la potenza talvolta distruttiva del ciclone. Uno di questi filmati, registrato a Roccalumera (Messina), è diventato virale in poche ore. Le immagini mostrano alcuni passanti che tentano disperatamente di farsi un selfie mentre le onde continuano a invadere il lungomare, chiuso precauzionalmente a causa delle condizioni meteorologiche.