In questi giorni di festività, Shanghai si è illuminata regalando ai visitatori e ai curiosi un’atmosfera natalizia sorprendente e luccicante, con giostre e zucchero filato, ma anche decorazioni varie e perfino vestiti natalizi per cani. Con l’arrivo delle festività natalizie, il mercatino di Natale della città si è illuminato con migliaia di addobbi incantevoli, attirando l’attenzione di molti visitatori desiderosi di gustare dolci e vin brulé, salire sulla giostra e scattare foto indimenticabili sotto le luci natalizie. Come si vede nel video, l’atmosfera natalizia ha conquistato tutti, sia grandi che piccoli, sia turisti che gli abitanti della città.