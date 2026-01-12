Sui social sta diventando virale una nuova protesta lanciata dalle donne iraniane all’estero, che si fanno riprendere mentre accendono una sigaretta da una foto in fiamme della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei. I video, rilanciati da diversi media internazionali, tra cui il Daily Mail ed Euronews, rappresentano per le donne una forma di resistenza alle rigide regole dell’Iran. Fumare, infatti, per le donne è un gesto fortemente disapprovato nella Repubblica islamica, mentre dare fuoco alle immagini della Guida suprema è contro la legge.

La protesta anti-regime

L’utilizzo di un’immagine di Khamenei, inoltre, suggerisce anche l’allargarsi di una protesta che ormai ha acquisito impulsi anti-regime: le contestazioni, infatti, sembrano andare ben oltre la denuncia della crisi economica, dell’inflazione e della corruzione, mirando soprattutto a quella che considerano essere la principale causa dei mali di un’intera popolazione, il regime stesso. Tra i video più popolari c’è quello di “Morticia Addams”, utente di X che vive a Toronto, in Canada, la cui protesta con la sigaretta è ampiamente celebrata dagli utenti.