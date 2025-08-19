La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è durata appena 23 minuti, con l’altoatesino che si è ritirato per un malessere sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo nel primo set. Sinner, infatti, ha mostrato una condizione ben distante dagli standard ai quali ci ha abituato: “Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi”, ha dichiarato Sinner comunicando il suo ritiro dal match.

L’abbraccio di Alcaraz

Al termine della partita, dopo il ritiro dell’avversario, Alcaraz è corso ad abbracciare Sinner per sincerarsi delle sue condizioni, accompagnato dagli applausi del pubblico. Il gesto, al di là di quella che è una rivalità sportiva, conferma un rispetto reciproco tra i due atleti davvero profondo.

“Mi dispiace di deludere i tifosi, ma non mi sentivo bene da ieri e speravo di migliorare nel corso della notte e invece sono peggiorato. Ci ho provato, mi dispiace tanto perché molti di voi magari il lunedì devono lavorare o fare qualcos’altro. Ovviamente congratulazioni a Carlos. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai disputando una bellissima stagione. Continua così e ti auguro il meglio”, ha dichiarato il numero 1 al mondo.