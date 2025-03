Siria di nuovo nel caos, dopo l’attacco lanciato in varie parti del Paese dagli alawiti, una minoranza religiosa rimasta fedele al deposto presidente Bashar al-Assad.

In un video girato in queste ore dalla Reuters che gira in Rete, si vedono degli uomini armati che lanciano granate nella cittadina di Jableh. Il gruppo rompe i finestrini delle auto, spara contro i ristoranti e alle finestre dei palazzi circostanti urlando “Allah akbar”.

Negli incidenti di questi giorni sono morte almeno mille persone, tra cui molti civili. Il presidente siriano, l’islamista Ahmed al-Sharaa, ha promesso che verrà ripreso velocemente il controllo della situazione in tutto il Paese. Nel farlo ha ordinato una contro-rappresaglia che ha già provocato nuove vittime civili, questa volta tra gli alawiti.