Un automobilista effettua un sorpasso pericoloso a Birmingham in Gran Bretagna. La dashcam di un furgone per le consegne che si trova poco dietro riprende quello che accade subito dopo: l’auto, una Ford Focus, finisce contro altre due auto e una persona rimane ferita. Ad incidere probabilmente anche il fatto che sta piovendo e che la strada è bagnata.

I commenti su Tik Tok

Il video, come spesso accade in questo caso, è stato caricato su TikTok e in molti si sono indigranti.”Il karma non perdona nessuno, ecco cosa succede quando le persone sono impazienti” è stato uno dei commenti. Qualcun altro scrive: “Quanto accaduto è semplicemente incredibile. L’automobilista ha ottenuto quello che gli spetta. Poveri gli altri che sono solo delle vittime”. Un altro aggiunge: “La pazienza durante la guida è la chiave di tutto. Ma anche osservare la velocità in una strada residenziale e stare attenti per via delle condizioni meteo è importante”.

In Gran Bretagna rischi di non poter più guidare in caso di decuratazione di punti dalla patente

In Gran Bretagna, il limite di velocità nei centri urbani è tra le 20 o 30 miglia orarie, circa 30 -50 km/h. La multa per eccesso di velocità si aggira intorno alle 100 sterline. Anche là esiste un sistema a punti per la patente. Per questo tipo di infrazioni se ne perdono 3. Nel caso se ne perdano 12 entro tre anni, si rischia di essere banditi per sempre dalla guida, scrive The Sun che rilancia il video.