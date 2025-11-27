Attimi di forte tensione alla Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) durante il concerto di Anna Pepe, interrotto quando qualcuno in platea ha spruzzato spray al peperoncino. La cantante, notando il fuggi fuggi e l’aria irrespirabile, ha esclamato dal palco “Ma è peperoncino?” prima di rientrare nel backstage. Decine di spettatori, raccontano le cronache, hanno accusato malori, con tosse, bruciore agli occhi e alcuni soccorsi in barella mentre gli organizzatori aprivano i portelloni per far arieggiare. Ripresa l’esibizione, la cantante si è fermata di nuovo vedendo altri fan in difficoltà, e il concerto si è concluso poco dopo