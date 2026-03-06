Balla che ti passa. Oppure no, siamo inglesi: la drammaticità della guerra con i il caos mediorientale scatenato dagli attacchi di Usa e Israele in Iran non è assoluta visto che almeno in Gran Bretagna appare screziata da sfumature di ridicolo.

I deputati britannici alla prova di ballo

Come nel caso della polemica – ovviamente virale e polarizzante as usual sui social network – sui deputati del parlamento britannico impegnati nella allegra e disinvolta (si fa per dire) “prova di ballo” organizzata dalla popolare trasmissione tv “Strictly dancing” (la versione inglese di Ballando con le stelle, per capirci).

Ma come, c’è una guerra in corso, la base britannica di Cipro è sotto attacco, si discute come impiegare i caccia di Sua Maestà, e voi ballate, ballate ancora (per citare un vecchio pezzo di Adriano Celentano)? Segue dibattito.