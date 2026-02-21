In questi giorni sul web è diventato virale il video della gigantesca valanga che ha colpito il comprensorio sciistico di Zermatt, nel Canton Vallese. Le immagini mostrano l’enorme massa di neve che precipita dalla montagna e investe un treno. Il filmato, infatti, è stato ripreso a bordo di un convoglio in transito lungo la linea Matterhorn-Gotthard-Bahn. La tratta è stata poi chiusa per alcune ore. Tanta paura a bordo per i passeggeri, che hanno osservato sbalorditi il sopraggiungere della coda della valanga. Quest’ultima non ha comunque provocato danni o feriti. Negli ultimi giorni è stato diramato il livello massimo di pericolo 5, poi ridotto a 4 nella giornata di mercoledì 18 febbraio. Le autorità invitano comunque a mantenere la prudenza nelle zone di montagna, dove le condizioni instabili possono ancora favorire nuovi distacchi.