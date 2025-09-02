Nella giornata di ieri, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo essersi schiantato con un suv contro i cancelli del consolato russo a Sydney, in Australia. La polizia è intervenuta alle 8 del mattino nella periferia orientale di Woollahra, dove era stata segnalata la presenza di un veicolo non autorizzato parcheggiato nel vialetto. Nonostante i tentativi di dialogare con il conducente dell’auto, quest’ultimo ha deciso di schiantarsi con la sua Toyota Kluger contro i cancelli del consolato.

Il video e l’arresto

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, due agenti hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi dai paramedici. Nessun altro è rimasto ferito. L’uomo di 39 anni, invece, è stato arrestato.

La polizia non ha però rilasciato alcun dettaglio sulle motivazioni che lo hanno spinto ad agire in questo modo o sulle accuse a suo carico. Allo stesso modo, l’ambasciata russa a Canberra non ha commentato quanto accaduto.