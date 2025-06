Lite in tv a Cartabianca tra la conduttrice Bianca Berlinguer e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tutto comincia mentre sta parlando della guerra in Iran. Il vicepremier, ad un certo punto, dopo aver ricostruito la storia della Shoah ebraica, ha replicato stizzito: “È inutile trovare ogni volta una giustificazione. Gli ebrei vanno bene morti, quelli vivi non vanno bene? Io credo che Israele abbia il diritto ad esistere”. Tajani ha parlato poi di Gaza: “Israele ha sbagliato. Sono settimane che diciamo ora basta. Noi siamo per il cessate il fuoco e siamo favorevoli alla nascita dello Stato palestinese”.

Incalzato ancora su Gaza e su cosa l’Italia faccia di concreto per la pace, il leader di Forza Italia ha spiegato: “Siamo il Paese che ha salvato più persone fuoriuscite dalla Striscia di Gaza. Far uscire le persone da Gaza è l’operazione più complicata che ci sia. Ogni persona che esce deve essere controllata da Mossad, Shin Bet, Difesa, governo israeliano e autorità palestinese. Solo l’Egitto e il Qatar hanno accolto 10-15 persone più di quante ne abbiamo accolte noi italiani”. Berlinguer ha però contestato al ministro che come atti pubblici l’Italia ha fatto poco. Tajani ha risposto: “È meglio salvare vite umane o fare chiacchiere?”.

Tajani vs Berlinguer su Israele-Gaza

– “Gentile signora, mi faccia finire o me ne vado”

– "Gentile signora, mi faccia finire o me ne vado"

– "Io faccio interviste, capisco che non siete abituati alle domande"

Il vicepremier ha poi minacciato di alzarsi ed andarsene a causa delle continue interruzioni della Berlinguer: “Gentile signora, mi faccia finire o me ne vado”. La conduttrice però non è arretrata di un millimetro ed ha risposto: “Io faccio interviste, capisco che non siete abituati alle domande” .