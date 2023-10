Milano, notte fonda. Nella zona tra corso Como e la stazione Garibaldi tre ragazze vengono inportunate da alcuni giovani tra cui uno su un monopattino. Sono quasi le 6 di mattina e un tassista assiste a tutta la scena.

“Tutto a posto ragazze?” chiede alle giovani il tassista. Una di loro risponde “no”. “E allora salite” dice l’autista che a bordo ha già due passeggeri stranieri. “Scusate ma questo è un problema di sicurezza” dice l’uomo agli altri due passeggeri.

Il video è registrato dalla dashcam installata sul taxi. L’uomo non ci pensa un secondo a soccorrerle. Le immagini sono poi finite su Tik Tok e da ieri, giovedì 12 ottobre, stanno facendo il giro nelle chat degli autisti.

Tassista salva tre ragazze: l’aggressione prima di salire in auto

Il tassista dice alle giovani di sbrigarsi dicendo loro di sedersi anche davanti. E quando stanno per entrare nel taxi, uno dei tre aggressori si getta sulla portiera come se volesse derubarle. Il tassista e una delle ragazze lo cacciano in malo modo. I tre ragazzi tra cui uno dei tre che è finito a terra, a questo punto, scappano via.

“Però pure voi ragazze, non siete molto sveglie”

L’auto parte, ma si ferma poco dopo dato che una delle ragazze non è riuscita a salire. “Vieni via” dice il tassista. Che poi aggiunge: “E però pure voi ragazze non siete molto sveglie”. Le tre amiche vengono poi lasciate vicino alla Regione: “Vi lascio qui, è più tranquillo” dice l’uomo alle giovani.

