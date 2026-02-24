Una potente tempesta invernale ha colpito New York e il Nord-Est degli Stati Uniti. Nella giornata di ieri, 23 febbraio, la città si è svegliata completamente vestita di bianco: la neve, infatti, in poche ore ha ricoperto strade, marciapiedi e parchi. A Central Park, per esempio, la neve ha raggiunto i 50 cm, un valore che collocherebbe l’evento tra le dieci nevicate più importanti mai registrate a New York dal 1869.

La tempesta di neve, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 110 km/h, si è fatta sentire provocando gravi disagi nei trasporti e nella vita di tutti i giorni: gli aeroporti JFK, LaGuardia e Newark (nel vicino New Jersey), per esempio, sono stati chiusi la scorsa domenica, con centinaia di voli cancellati e disagi che potrebbero protrarsi anche nei prossimi giorni. Situazione analoga anche per le scuole, che sono state chiuse a New York, in Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Connecticut e New Jersey.