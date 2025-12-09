La scorsa domenica alcune persone sono state travolte da un’onda anomala mentre si trovavano in una piscina naturale nella zona delle scogliere di Los Gigantes, sulla costa occidentale di Tenerife. Le autorità spagnole hanno riferito che quattro persone hanno perso la vita e un’altra risulta invece dispersa. L’onda, stimata oltre i tre metri, ha travolto la barriera rocciosa e investito chi si trovava nei pressi dell’acqua. Durante le operazioni di soccorso, tre corpi, quelli di un uomo di 35 anni, una donna di 55 e un altro uomo di cui non sono state rese note le generalità, sono stati recuperati con l’ausilio di moto d’acqua ed elicotteri. Una quarta persona, un’altra donna, è deceduta lunedì, dopo essere stata rianimata sul posto e trasportata in ospedale.

Il video dell’onda anomala

L’organizzazione locale per la sicurezza in mare ha poi diffuso un video che riprende la zona pochi istanti prima del disastro. Sul web è apparso anche un altro video in cui si vede l’onda anomala che investe le persone sulla piscina naturale. Stando a quanto dichiarato dalle autorità, la tragedia si è verificata nonostante fosse attiva una preallerta per mareggiata su gran parte dell’arcipelago: a quanto pare, infatti, i bagnanti avrebbero ignorato sia l’allerta per possibili onde eccezionali, dai 2 ai 3,5 metri, diramata già venerdì dalle autorità locali, sia la recinzione che avrebbe dovuto impedire loro l’accesso alla costa.