Nella giornata di ieri, poco dopo le 12, diversi tifosi della Roma e della Fiorentina hanno bloccato un tratto dell’autostrada all’altezza del chilometro 195, direzione Nord, per affrontarsi con mazze e spranghe fra l’autogrill di Cantagallo e lo svincolo di Casalecchio. Non ci sarebbero feriti gravi, ma diversi veicoli sono stati danneggiati. Il primo incontro tra le due tifoserie sarebbe avvenuto all’autogrill di Cantagallo, dove si sono incontrati gli ultras della Fiorentina, che stavano andando a Bologna per assistere alla partita delle 15, e quelli della Roma, che erano invece diretti a Torino dove i giallorossi erano impegnati alle 18.

Il video degli scontri

Pochi chilometri dopo l’autogrill, prima dell’uscita di Casalecchio, molte macchine e alcuni mini-bus si sono fermati lungo la corsia d’emergenza e dalle auto sono scesi i tifosi per fronteggiarsi: quasi tutti vestiti di nero, con il volto coperto da cappucci e sciarpe, con mazze, martelli, spranghe e caschi. Gli scontri sono durati per diversi minuti, prima che le forze di polizia, che nel frattempo avevano ricevuto numerose segnalazioni, potessero arrivare per fermare i responsabili che adesso dovranno essere identificati. La Digos della Questura di Bologna e la Polizia stradale si sono messi subito al lavoro: qualcuno dei presunti protagonisti degli scontri è stato rintracciato, grazie anche alle auto e ai pulmini visibilmente danneggiati. Serviranno però ulteriori indagini per far scattare i provvedimenti.