Tenta di investire una donna con cui aveva avuto una relazione VIDEO

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio a Novi Ligure (Alessandria) dopo aver lanciato un SUV a tutta velocità nel tentativo di investire una donna con cui aveva avuto una relazione. L’incidente è avvenuto nel tratto pedonale di viale Saffi. Dopo aver fermato l’auto, l’uomo è sceso e ha aggredito violentemente la donna, facendola cadere a terra. Fortunatamente, un carabiniere in pensione che si trovava in zona è intervenuto prontamente per fermare l’aggressore e per prevenire eventuali reazioni violente da parte dei passanti che avevano assistito alla scena. Le indagini sono ora condotte dai carabinieri per far luce su questo atto violento.