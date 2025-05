All’interno di un appartamento che si trova nell’area dei Campi Flegrei trema tutto a causa della scossa di terremoto magnitudo 4.4 di oggi, martedì 13 maggio.

Mentre tutti gli oggetti si muovono, un’anziana è al telefono e continua a parlare. Davanti a lei si vedono cadere a terra degli oggetti tra cui una bottiglia. A scossa finita si sente suonare in lontananza un allarme.

Come si vede dal filmato, la terra ha tremato parecchio forte. Fortunatamente però, i comuni colpiti non hanno segnalato danni a cose. C’è stato solo il crollo di un rudere disabitato che si trovava sulla strada che dall’uscita della Tangenziale per Pozzuoli in via Campana porta al Comune di Quarto. Il crollo ha invaso la strada di detriti creando ripercussioni sul traffico della zona.