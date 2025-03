Dopo il terremoto di magnitudo 4.4, si è registrata una certa tensione all’ex base NATO di Bagnoli, una delle aree designate per l’accoglienza in caso di emergenza. Alcuni cittadini, intenzionati a trascorrere lì la notte, hanno protestato contro la chiusura dei cancelli, chiedendo di poter accedere con i propri veicoli. Dopo un acceso confronto con le forze dell’ordine, alcuni hanno forzato l’ingresso per trovare riparo. La polizia, pur intervenendo per gestire la situazione, ha evitato scontri fisici e ha agito con diplomazia. Alla fine tutto è tornato nella tranquillità.

(video postato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli, immagini originali del Mattino)