Il forte terremoto che ha colpito nella giornata di domenica 31 agosto l’Afghanistan orientale ha ucciso più di 600 persone ferendone altre 1500. Le squadre di emergenza stanno faticando a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per via del sisma.

Il terremoto di magnitudo 6 ha colpito una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. Il sisma ha provocato il crollo di diverse abitazioni. L’Autorità per la Gestione dei Disastri di Kunar ha dichiarato che i distretti più colpiti sono quelli di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadar.