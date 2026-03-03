In Texas, nei pressi della città di Longview, i vigili del fuoco hanno salvato due persone rimaste bloccate a circa 300 metri d’altezza dopo che una mongolfiera era rimasta impigliata in una torre di comunicazione. Lo spettacolare intervento di soccorso è stato ripreso in un video che sta facendo il giro del web. Nell’operazione di soccorso sono stati coinvolti più di una dozzina di vigili del fuoco di stanza a varie altezze lungo la torre. Dopo oltre un’ora, alcuni vigili del fuoco hanno raggiunto la donna e l’uomo bloccati in cima all’interno della cesta della mongolfiera. I due sono stati tratti in salvo con corde e imbracature e trasportati in ospedale per precauzione.