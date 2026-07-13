Sono almeno 27 le persone morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak, a Bangkok. Sul web sono apparsi alcuni video che mostrano un’enorme fiammata che divampa dalla porta d’ingresso del locale, mentre le persone cercano di fuggire e una densa colonna di fumo nero si innalza verso il cielo. Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato che le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. Anutin ha poi dichiarato che un musicista che si esibiva al pub gli ha riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore vicino al palco prima di un blackout. Si è poi sentita un’esplosione e un fumo denso ha rapidamente riempito il locale. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni, sul retro del pub, mentre i vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz’ora per contenere l’incendio.