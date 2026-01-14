Sarebbero almeno 22 le persone morte e altre 70 quelle rimaste ferite in un grave incidente ferroviario che si è verificato nella notte italiana a circa 230 chilometri a nord-est di Bangkok, in Thailandia. Stando a quanto ricostruito, il treno coinvolto nell’incidente è stato investito da una gru di grande dimensioni, collassata da un cantiere nei pressi del quale stava transitando il mezzo. Dopo l’impatto il treno, con a bordo 195 persone, è deragliato provocando un principio di incendio, secondo quanto riferito dal Dipartimento delle Pubbliche Relazioni di Nakhon Ratchasima. Il dipartimento ha affermato che l’incendio è sotto controllo, mentre sui social stanno circolando diversi video nei quali vengono mostrate le immagini dei soccorritori impegnati a tagliare le lamiere per estrarre i feriti.