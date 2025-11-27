A pochi giorni dal Thanksgiving, la festa del Ringraziamento che si celebra oggi 27 novembre, Gobble e Waddle, due tacchini provenienti da una fattoria nella Contea di Wayne, nella Carolina del Nord, hanno decisamente rubato la scena durante la cerimonia della grazia presidenziale. Si tratta di una tradizione che risale al 1947, quando il presidente era Harry Truman. Nel rispetto di questa curiosa usanza, i due tacchini, poco prima della cerimonia, hanno trascorso la notte in un hotel di lusso, l’iconico Willard Intercontinental di Washington, dove naturalmente sono stati serviti e riveriti.

Il video dei tacchini “graziati” da Trump

Prima di ricevere la “grazia” dal presidente Trump, uno dei due tacchini è apparso nella sala briefing dondolando vicino al podio dove l’addetta stampa Karoline Leavitt di solito si rivolge ai giornalisti. Trump ha poi graziato i tacchini Gobble e Waddle nella tradizionale cerimonia del Ringraziamento che si tiene alla Casa Bianca. Al momento della grazia, il presidente si è rivolto direttamente al tacchino Gobble: “Sembri un pennuto violento. Sei pronto, Gobble? Voglio dirti una cosa molto importante: stai per essere graziato incondizionatamente”. L’animale ha poi replicato con un gloglottio, che il presidente americano ha imitato a favore di telecamere, tra le risate dei presenti.

“Voglio augurare a tutti gli americani un felice Thanksgiving. Questi sono due dei più grandi tacchini mai presentati a un presidente americano, da oltre 22 chili ciascuno. Ma nonostante la loro taglia, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy, Jr li ha approvati come i primi tacchini ‘Maha’ (Make America Health Again)”, ha dichiarato Trump. Al termine della cerimonia, Gobble e Waddle hanno fatto ritorno nel loro Stato dove trascorreranno il resto della loro vita sotto le cure del Dipartimento di Scienze avicole della North Carolina State University.