Durante un partita di hockey su ghiaccio dell’American Hockey League (AHL) tra gli Hershey Bears e i Providence Bruins, sono piovuti dagli spalti migliaia di peluche. Questa particolare tradizione, il “Teddy Bear Toss“, nasce nel 2001 e rappresenta un appuntamento fisso per la squadra di casa e per i suoi tifosi. Quest’anno, però, si è registrato uno straordinario record.

I peluche in campo, tra tifo e solidarietà

Questa pratica, che potrebbe risultare piuttosto insolita, in realtà si presenta come un gesto che ha una valenza ben precisa. Oltre a rappresentare un momento di celebrazione dei tifosi nei confronti della propria squadra, gli Hershey Bears, il tradizionale lancio dei peluche ha una rilevanza legata alla solidarietà e alla beneficenza. Infatti, tutti i peluche lanciati sul campo da gioco vengono raccolti per poi essere donati alle associazioni locali nell’ambito del programma benefico “Hershey Bears Cares“.

Un record straordinario

Come detto, si tratta di una tradizione che si protrae dall’ormai lontano 2001. Ogni anno questa semplice azione accende la passione dei tifosi, che trova sfogo in un gesto di enorme importanza. Quest’anno, però, sono state fatte le cose in grande e subito dopo il primo goal segnato dall’attaccante Mike Sgarbossa sono piovuti dagli spalti oltre 100mila peluche. Si tratta di un record straordinario: questa tradizione non ha mai registrato un numero simile nella sua storia. La bellezza di questa iniziativa, come si può vedere nel video, risiede tanto nel suo valore scenico quanto soprattutto in quello rappresentativo.