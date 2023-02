Il relitto del Titanic come non l’abbiamo mai visto. In concomitanza con l’uscita nelle sale, 25 anni dopo, del remake in 3D del film diretto da James Cameron che racconta l’affondamento del transatlantico, lo scorso 10 febbraio è stato pubblicato su YouTube il primo filmato che mostra il ritrovamento del relitto avvenuto nel 1985. Il filmato è del 1986 ed è stato pubblicato dalla Woods Hole Oceanographic Institution. Dura circa 80 minuti ed è stato ripreso da diversi siti statunitensi e britannici tra cui il Daily Mail.

L’immersione è stata guidata da Robert Ballard ed ha mostrato per la prima volta il gigantesco transatlantico affondato nell’aprile del 1912 nell’Atlantico del Nord dopo aver colpito un iceberg. Nella tragedia morirono 1500 persone. La nave era stata inaugurata a Southampton in Inghilterra ed era diretta a New York. Grazie ad una fotocamera subacquea comandata a distanza, un team della Woods Hole Oceanographic Instituation è tornata sul luogo del ritrovamento nove mesi dopo per girare questo video spettacolare.

Il commento di James Cameron

James Cameron, a proposito del filmato ha commentato: “Più di un secolo dopo la perdita del Titanic, le storie umane incarnate nella grande nave continuano a risuonare”. Cameron ha detto di essere rimasto senza parole dopo aver visto questo filmato ed ha aggiunto che la diffusione del video aiuta a “raccontare una parte importante di una storia che attraversa le generazioni”.

Titanic 3D campione di incassi anche in Italia

La vicenda del Titanic è ancora molto ricordata anche dall’opinione pubblica italiana. La dimostrazione arriva dagli incassi che la versione in 3D ha raccolto nei cinema italiani nel secondo fine settimana di febbraio, quello fra l’altro della finale di Sanremo. Il film, nel weekend 11 e 12 febbraio, ha infatti guidato gli incassi del box office con 820mila euro.