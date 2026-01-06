Nei giorni scorsi un tonno rosso da 243 chilogrammi è stato venduto per la cifra record di 510 milioni di yen (3,2 milioni di dollari) alla prima asta del 2026 al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. La vendita record di questo esemplare, pescato al largo di Oma nel nord del Giappone, ha stabilito il primato storico dall’inizio delle rilevazioni, nel 1999. L’offerta ha inoltre superato nettamente il precedente record di 334 milioni di yen, registrato nel 2019 in occasione del primo trasferimento del mercato da Tsukiji a Toyosu, a est della capitale.

Il tonno da record

Ad acquistare questo esemplare da record è stata la Kiyomura Corporation, il cui proprietario, Kiyoshi Kimura, gestisce la famosa catena Sushi Zanmai. Il tonno rosso verrà affettato nella sede storica di Tsukiji e distribuito a livello nazionale, mantenendo i prezzi al pubblico invariati nonostante le quotazioni milionarie battute all’asta. “Il primo tonno dell’anno porta fortuna. Vogliamo che il maggior numero possibile di persone possa assaggiarlo e sentirsi carico di energia”, ha dichiarato Kimura ai media locali.