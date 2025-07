La Repubblica Ceca, così come gran parte dell’Europa, sta affrontando in questi giorni un’ondata di caldo estremo davvero sorprendente, guidata da un anticiclone africano denominato Pluto. In Francia, per esempio, l’allerta rossa ha portato alla chiusura della Torre Eiffel e di oltre mille scuole pubbliche, in Spagna e Portogallo i termometri hanno superato i 46 gradi, mentre in Turchia continuano le evacuazioni per i vasti incendi. Martedì, a Praga, le temperature hanno superato i 34 gradi, così lo zoo della città ha provveduto a mettere in sicurezza un particolare esemplare, l’orso polare, naturalmente non abituato a questo tipo di clima.

Tonnellate di ghiaccio per gli orsi polari

Nello zoo, a patire il caldo sono soprattutto gli orsi polari. Così gli addetti hanno provveduto a fornire una grande quantità di ghiaccio nello spazio in cui questi animali vengono ospitati. Sono state già distribuite oltre dieci tonnellate di ghiaccio all’interno dello zoo, in particolare agli animali che arrivano dagli habitat freddi come gli orsi polari. Quelli nello zoo di Praga, certamente più a loro agio nell’Artico che sotto il sole ceco, si sono rinfrescati rotolando e rilassandosi nel ghiaccio sparso nel loro recinto all’aperto.

Il direttore dello zoo ha dichiarato che quest’anno, data la preoccupazione del caldo estremo in relazione al benessere degli orsi polari, il ghiaccio verrà continuamente distribuito per almeno dieci giorni, a seconda delle condizioni meteo. Stando alle previsioni, le temperature continueranno a toccare i 34 gradi nella capitale ceca anche nei prossimi giorni.