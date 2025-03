Un pullman turistico è precipitato nel Po nel cuore di Torino, sotto gli occhi attoniti di decine di passanti e automobilisti. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:40 di mercoledì, a pochi metri da piazza Vittorio Veneto. A bordo del mezzo si trovava solo l’autista, Nicola Di Carlo, 64 anni, titolare insieme al fratello di un’azienda di trasporti turistici con sede a Guglionesi. Originario dell’Abruzzo, Di Carlo viveva in Molise con la sua famiglia. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, ha perso la vita.

I soccorsi: l’intervento eroico dei canoisti

I primi a intervenire sono stati alcuni canoisti dei circoli sportivi lungo il Po. Con incredibile prontezza hanno raggiunto il pullman, parzialmente sommerso, e sfondato il vetro con un martello per estrarre l’autista. “Erano in due a colpire il vetro, velocissimi”, ha raccontato una studentessa testimone della scena. Poco dopo, i Vigili del Fuoco sono saliti a bordo del mezzo semi-galleggiante per accertarsi che non ci fossero altre persone intrappolate. Di Carlo è stato estratto in condizioni disperate: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma senza successo.

Una tragedia che poteva essere ancora più grave

L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche. Di Carlo stava infatti per prelevare una scolaresca di bambini delle elementari in gita a Torino, in attesa poco distante, in piazza Castello. “Li stava andando a prendere – ha spiegato il comandante della polizia locale, Roberto Mangiardi –. Se fossero stati già a bordo, il bilancio sarebbe stato ben peggiore”.

Il racconto dei testimoni

Dalla centralissima piazza Vittorio Veneto, la scena ha lasciato tutti senza fiato. “Abbiamo visto il pullman, alto e grigio chiaro, muoversi lentamente – ha raccontato un funzionario di banca –. Sembrava stesse facendo manovra, poi invece ha continuato la discesa e all’improvviso si è inabissato. Un attimo di silenzio, poi il tonfo nell’acqua”.