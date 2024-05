Un video spettacolare registrato la notte del 1 maggio, durante un violento temporale che si è abbattuto su Parigi, ha ripreso un fulmine che ha colpito la Torre Eiffel. Le spettacolari immagini della scarica elettrica sono state catturate dalle telecamere poste sul tetto del palazzo sede del Consiglio economico sociale e dell’ambiente (Cesa), installate nel XVI arrondissement. Non è comunque raro che un fulmine colpisca il simbolo di Parigi: come sottolinea il sito Iron Lady, il monumento li attira in media 5 volte all’anno.