Trapezista muore cadendo: il compagno non l’ha afferrata in volo

Trapezista muore cadendo, davanti agli spettatori, da diversi metri di altezza durate una esibizione. Accade in Cina la serata di sabato scorso nel tendone di un circo allestito nella città di Suzhou, provincia centrale di Anhui.

Trapezista muore cadendo: il compagno (nonché marito) non l’ha afferrata in volo

La vittima dell’incidente è una trapezista di nome Sun. Il compagno di palcoscenico era anche il marito. Ed è stato proprio il suo compagno di vita a non afferrarla al volo. Dopo la caduta la donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in pronto soccorso. I medici hanno provato in tutti modi a salvarla ma non c’è stato niente da fare. La trapezista è stata dichiarata morta in ospedale poco dopo il ricovero.

Pubblico riprende l’incidente: ad ottobre qualcosa di simile era accaduto in Italia

Il pubblico presente in sala stava riprendendo l’esibizione con il telefonino. L’incidente è stato immortalato e le immagini sono diventate le testimonianze di una tragedia.

Forse bisognerebbe rivedere la possibilità di compiere esibizioni senza reti di protezioni. Ad ottobre, in Italia, è avvenuto un incidente simile. Una donna di 24 anni di origini ucraine è caduta di sotto procurandosi una frattura al cranio. E’ accaduto il 28 ottobre nel circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari. La donna è stata portata in codice rosso al Policlinico ed operata. Dopo il fatto, i Carabinieri hanno avviato le indagini per comprendere come sia accaduta una cosa del genere.

