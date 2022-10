Una trapezista precipita nel vuoto mentre si sta esibendo senza rete di protezione. La donna di 24 anni e di origini ucraine cade di sotto e si procura una frattura al cranio. E’ accaduto nella serata di ieri 28 ottobre nel circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari.

La donna è stata portata in codice rosso al Policlinico ed operata. Dopo il fatto, i Carabinieri hanno avviato le indagini per comprendere come sia accaduta una cosa del genere.

Il momento della caduta è avvenuta davanti al pubblico. La circense stava eseguendo una piroetta sul trapezio. E’ scivolata dopo aver perso l’equilibrio ed ha sbattuto la testa con forza da un’altezza di quattro metri.

La 24enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale a Bari. La donna ha riportato una importante frattura al cranio e varie lesioni in varie parti del corpo. Lesionato anche il fegato. La prognosi non è ancora stata sciolta, anche perché la paziente è subito finita in sala operatoria dopo essere arrivata in ospedale in codice rosso. Ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione.

Il momento della caduta al minuto 0,45 del video che segue:

