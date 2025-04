A Roma un uomo trasporta sul monopattino un divano da due posti. Siamo su via Prenestina, una delle arterie tra le più trafficate della città. Una scena simile non si era mai vista. Ad esserne consapevole è anche l’autore del video, probabilmente un uomo in scooter, che infatti commenta: “Guarda questo su via Prenestina oh…. te devo ripiglià guarda…. cioè questo co un monopattino sta a portà un divano su via Prenestina”.

L’uomo che sta trasportando il divano sul mezzo elettrico preso a noleggio reagisce al video sorridendo. Ovviamente non è legale trasportare un oggetto del genere su un monopattino. E infatti, stando a quanto si apprende, poco dopo l’uomo con il divano sul monopattino viene fermato e multato da una pattuglia della polizia di Roma Capitale.