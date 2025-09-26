Trump accoglie Erdogan nello Studio Ovale, poi lo indica e dice: “”Lui si intende di elezioni truccate più di chiunque altro”
Trump accoglie allo Studio Ovale della Casa Bianca il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e, mentre lo indica, si lascia andare a questo commento: “Siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni in cui sono stato in esilio ingiustamente per un’elezione truccata. Lui se ne intende di elezioni truccate, più di chiunque altro”.
Trump, nel palare di sé stesso fa riferimento alle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden. Il tycoon, senza aver mai presentato prove concrete, ritiene di averle vinte.