Nella giornata di ieri, al suo arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, per partecipare al vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, Donald Trump è stato accolto dal primo ministro Anwar Ibrahim con una piccola cerimonia di balli tradizionali e musica.

Il balletto di Trump in Malesia

Mentre assisteva alle esibizioni tradizionali di benvenuto, il presidente Usa si è esibito nel suo caratteristico ballo per salutare i presenti, improvvisando alcuni dei suoi ben noti passi di danza, quelli ampiamente mostrati durante la campagna elettorale. Pechino e Washington, intanto, hanno raggiunto un “consenso preliminare” nei negoziati commerciali. In proposito, ha fatto sapere il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, la minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata “esclusa” dopo i colloqui: è stato inoltre trovato un accordo sulla vendita di TikTok, sulle terre rare e sulla soia.