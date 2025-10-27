Trump in Malesia, il video del balletto del presidente Usa all’aeroporto di Kuala Lumpur
Nella giornata di ieri, al suo arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, per partecipare al vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, Donald Trump è stato accolto dal primo ministro Anwar Ibrahim con una piccola cerimonia di balli tradizionali e musica.
Il balletto di Trump in Malesia
Mentre assisteva alle esibizioni tradizionali di benvenuto, il presidente Usa si è esibito nel suo caratteristico ballo per salutare i presenti, improvvisando alcuni dei suoi ben noti passi di danza, quelli ampiamente mostrati durante la campagna elettorale. Pechino e Washington, intanto, hanno raggiunto un “consenso preliminare” nei negoziati commerciali. In proposito, ha fatto sapere il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, la minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata “esclusa” dopo i colloqui: è stato inoltre trovato un accordo sulla vendita di TikTok, sulle terre rare e sulla soia.