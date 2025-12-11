Durante un comizio a Mount Pocono, in Pennsylvania, Donald Trump ha attaccato duramente l’immigrazione proveniente da paesi come Afghanistan, Haiti e Somalia. Paesi definiti dal presidente degli Stati Uniti “un disastro, sporchi e pieni di criminalità”. “Perché – ha continuato – non possiamo avere persone dalla Norvegia, dalla Svezia? Anche solo qualcuna”. “Mandateci un po’ di brave persone… – ha detto ancora – invece prendiamo sempre gente dalla Somalia, posti disastrati, sporchi, pericolosi, pieni di criminalità”.