Il presidente statunitense Donald Trump ha intensificato il suo attacco a Barack Obama pubblicando sul suo social Truth un video generato dall’intelligenza artificiale che mostra l’arresto dell’ex presidente da parte di tre agenti dell’Fbi nello Studio Ovale. Il video inizia con Obama che afferma: “Soprattutto il Presidente è al di sopra della legge”.

Seguono molti politici democratici, tra loro l’ex presidente Biden, Nancy Pelosi e tanti altri, che affermano: “No one is above the law”, ossia “nessuno è al di sopra della legge”. La clip passa poi a un video generato dall’intelligenza artificiale che mostra Obama mentre viene ammanettato da due agenti dell’Fbi nello stesso ufficio che un tempo occupava come presidente. Trump è seduto e sorridente durante l'”arresto”. Il finto video si conclude con Obama in piedi in una cella, con indosso la tuta arancione del carcere.

La pubblicazione del video sarebbe legata al rilancio delle accuse contro Obama di sabotaggio politico durante il periodo del “Russiagate” nel 2016, da parte dell’ex deputata democratica e attuale direttrice dell’Intelligence nazionale Tulsi Gabbard.