Continuano le dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Striscia di Gaza. Durante l’incontro di ieri con il presidente israeliano Netanyahu, il tycoon ha definito la Striscia di Gaza “un incredibile pezzo di una importante proprietà immobiliare”. Il presidente Usa ha poi aggiunto: “Non so perché Israele abbia dato loro quella terra. Lo hanno fatto perché gli è stata promessa la pace. È la terra più pericolosa sulla faccia della Terra”.

Trump, riferendosi a Gaza, ha detto ancora: “Avere lì una forza di pace americana sarebbe una buona cosa. Da anni non sento altro che uccisioni, Hamas e problemi. Se si spostassero i palestinesi in altri Paesi e si creasse una ‘zona di libertà’, dove la gente non viene uccisa ogni giorno, sarebbe un enorme passo avanti”. Queste parole hanno suscitato nuove forti reazioni sia negli Stati Uniti, sia nel resto del mondo a causa della delicata situazione geopolitica della regione alla prese con una guerra che prosegue senza sosta.