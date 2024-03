La Bibbia “God Bless the U.S.A.” è disponibile online al prezzo di 59,99 dollari, escluse le spese di spedizione. Questo non è solo un libro sacro, ma include anche una copia di un coro scritto a mano del brano di Greenwood, insieme ai testi della Costituzione degli Stati Uniti, della Carta dei Diritti, della Dichiarazione di Indipendenza e del Pledge of Allegiance.

Trump ha annunciato l’iniziativa commerciale su Truth Social, la sua nuova piattaforma di social media, dichiarando: “Tutti gli americani hanno bisogno di una Bibbia in casa, e io ne ho molte”. Ha anche sottolineato l’importanza del cristianesimo e della religione nel paese, affermando che la mancanza di fede è uno dei problemi principali degli Stati Uniti.

Tuttavia, molti dubitano che questa mossa sia solo un atto di fede. Trump, infatti, ha bisogno di raccogliere fondi considerevoli per affrontare diverse controversie legali. È stato condannato per frode assicurativa e diffamazione, e deve pagare multe significative. Inoltre, la sua campagna di raccolta fondi elettorale è in ritardo rispetto al suo rivale democratico, Joe Biden.

Nonostante le speculazioni, il sito web che vende le Bibbie “autorizzate” da Trump specifica che i proventi non saranno destinati alla sua campagna politica. Questa iniziativa, secondo quanto dichiarato, non ha scopi politici, ma mira piuttosto a promuovere la fede e la religione.