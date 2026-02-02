Nei pressi della città di Antalya, nel sud della Turchia, la mattina del primo febbraio un autobus interurbano è uscito fuori strada ribaltandosi su una rampa di accesso all’autostrada. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Dha, alcuni passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’autobus. Il governatore della provincia di Antalya, Hulusi Sahin, ha riferito che nell’incidente sono morte otto persone, mentre altre 26 sono rimaste ferite. Fra le vittime c’è anche l’autista del mezzo. “Il terreno era bagnato e c’era anche nebbia nella zona. Non è un posto dove si può andare veloci, eppure sembra che l’autobus stesse correndo”, ha dichiarato Sahin. L’emittente statale Trt ha poi diffuso le immagini dell’incidente nelle quali viene mostrato il veicolo ribaltato su un terrapieno lungo la rampa di accesso all’autostrada.