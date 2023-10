Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato per circa quindici minuti la circolazione delle auto tra viale Ludovico Scarampo e viale Eginardo a Milano. nel farlo hanno srotolato uno striscione arancione con la scritta, “Fondo riparazione”. Molti automobilisti sono scesi dalle auto e hanno insultato gli attivisti. Alcuni hanno anche tolto lo striscione dalle mani delle persone sedute a terra.

Attivisti Ultima Generazione bloccano traffico a Milano

“Ci sono state reazioni violente da parte di alcuni automobilisti. Alcuni sono avanzati addosso alle persone con l’auto, altri hanno minacciato e insultato, altri ancora hanno sferrato calci e spinte spostando di peso le persone”.

“Sono Leonardo e faccio il rider, prendo 3,50 euro all’ora, ed oggi – dice un attivista – ho già sacrificato buona parte del mio stipendio per essere qua. Siamo qui perché a breve si svolgerà la Cop 28, l’evento in cui i più grandi leader mondiali si ritroveranno per parlare di clima. Questa però è chiaramente una farsa”.

“E’ da 28 anni che questi governi si incontrano, e quest’anno si ritroveranno sotto la presidenza del capo di stato degli Emirati Arabi Uniti, uno degli stati che in assoluto viola di più i diritti umani e inquina. Uno sceicco, che campa sull’estrazione di petrolio. E’ incredibile come l’Italia accetti questo, invece di agire attivamente per quanto riguarda la questione climatica. Io domani avrò un processo perché ho bloccato questa strada due anni fa in occasione della pre Cop26, eppure non è cambiato niente. Quindi chiediamo a tutti quanti di unirsi per cambiare concretamente le cose”.

Gli attivisti per il clima chiedono un “Fondo riparazione” da 30 miliardi

Con la nuova campagna, Ultima Generazione chiede un ‘Fondo riparazione’ da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi, siccità e così via) dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili.