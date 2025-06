Un Boeing 787-8 Dreamliner della Air India, lo stesso modello di quello precipitato giovedì ad Ahmedabad, era diretto a Nuova Delhi ma è stato costretto a rientrare al suo punto di partenza, all’aeroporto di Hong Kong, a causa di alcuni “problemi tecnici” riscontrati poco dopo il decollo. Partito con oltre tre ore di ritardo, il mezzo ha volato per circa un’ora, per poi atterrare nuovamente a Hong Kong. In questo lasso di tempo, il velivolo ha raggiunto una quota massima di 6700 metri, ben più bassa rispetto alla normale quota di crociera pari a 12mila metri.

“Non vogliamo proseguire oltre”

Questa notizia probabilmente non provocherebbe scalpore e non alimenterebbe particolari dubbi o preoccupazioni, se non fosse che il modello di aereo rientrato a Hong Kong è lo stesso di quello rimasto coinvolto nel tragico incidente dello scorso 12 giugno. Da principio, si riteneva che questo particolare modello di aereo potesse garantire una certa sicurezza, presentandosi come uno dei più tecnologicamente avanzati. Questo nuovo episodio, però, a distanza di neanche una settimana dall’incidente che ha provocato la morte di oltre 270 persone, non fa altro che sollevare perplessità e alcuni dubbi proprio in merito alla sicurezza del velivolo.

La stessa Air India ha dichiarato in un comunicato che il volo in questione è rientrato a Hong Kong a causa di quello che ha definito “un problema tecnico”, le cui origini, senza fornire ulteriori dettagli, rimangono ancora ignote. La compagnia ha poi aggiunto che il mezzo è atterrato in tutta sicurezza ed è stato sottoposto ai controlli “per pura precauzione”. Dopo circa 15 minuti di volo, uno dei piloti si è rivolto così alla torre di controllo: “Per motivi tecnici, vorremmo rimanere nei pressi di Hong Kong, forse torneremo ad atterrare a Hong Kong una volta risolto il problema. Non vogliamo proseguire oltre”.