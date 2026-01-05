Sulla pista Chetzeron, a Crans-Montana, un gruppo di sciatori si è riunito per rendere omaggio alle vittime della tragedia della notte di Capodanno, in cui 40 ragazze e ragazzi sono morti nell’incendio divampato all’interno del bar “Le Constellation”. Gli sciatori hanno così deciso di omaggiare le vittime formando una coreografia sulla pista da sci: dopo una discesa, infatti, si sono radunati al centro per formare un cuore. “Uniti nel dolore, Crans-Montana e tutta la comunità dello sci rendono omaggio a tutte le vittime, a chi assiste, aiuta e prende cura. Siamo tutti uniti nella solidarietà”, si legge nella didascalia del video, pubblicato su Instagram dalla pagina cransmontana.