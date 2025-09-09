Una delle imbarcazioni della flotilla salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha subito un attacco con un drone in acque tunisine. È anche scoppiato un incendio che è stato rapidamente spento.

La Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di non aver rilevato alcun drone: “Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna”.

Esiste tuttavia un video che mostra l’accaduto. Ad essere colpita è stata la Family Boat battente bandiera portoghese. A bordo anche Greta Thunberg e membri del Comitato direttivo, tutti illesi.

Il ponte è andato in fiamme ma l’equipaggio ha spento l’incendio. Nel video che segue l’accaduto ripreso da un’altra imbarcazione. Si vede chiaramente arrivare una palla di fuoco dal cielo.

La Flotilla annuncia che è in corso un’indagine. “Gli atti di aggressione volti a intimidire non ci scoraggeranno: la nostra missione pacifica per rompere l’assedio su Gaza e sostenere la sua popolazione continua con determinazione e risolutezza”.