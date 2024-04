Un’adolescente corre veloce per sfuggire a 37 pecore che la inseguono. E’ successo il giorno di Pasqua a Chloe Jervis, una ragazza inglese di 18 anni. Chloe era con la famiglia a Edale, cittadina di montagna che si trova nel Peak District, area montuosa dell’Inghilterra centro-settentrionale. La giovane ha raccontato di aver avuto molta paura ed è stata ripresa mentre corre dal fratello. Tutto è cominciato durante una passeggiata con la sua famiglia. La ragazza è stata avvicinata da due montoni. Ha iniziato a camminare veloce per allontanarsi e si è accorta di essere inseguita da tutto il gregge.

“L’inseguimento” è avvenuto la domenica di Pasqua verso le 6 di pomeriggio: la 18enne ha corso fino ai piedi della collina per raggiungere Nathan, suo fratello di 25 anni. E’ stato lui a riprendere la scena. Chloe ora ride e scherza ma in quel momento ha raccontato di aver paura e di aver “tremato”. Questo il suo racconto al Mirror: “Ho scalato una montagna tutto il giorno. Ero stanca e mi lamentavo. Non pensavo che potesse andare peggio di così. Ero appena arrivata in collina. Le pecore erano sparse per tutto il campo. Due montani si sono avvicinati ed ho iniziato a camminare più velocemente. Poi tutto il gregge ha iniziato a inseguirmi. Tremavo. Lo trovo divertente soltanto ora”. Nathan ha contato 37 pecore. Dietro Chloe c’era anche la madre dei due giovani, una donna di 45 anni che di professione fa l’autista di bus. La donna non è stata inseguita a differenza di Chloe che ora ci scherza su: “Devo essere stata più attraente di mia madre”.