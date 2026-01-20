In Ungheria, negli ultimi giorni, il lago Balaton, il più grande dell’Europa centrale, si è ghiacciato quasi completamente. Le temperature sottozero hanno infatti portato lo spessore del ghiaccio a 12–15 centimetri, ovvero oltre la soglia minima di sicurezza. Come si vede nel video, questo ha permesso a molte persone di approfittarne per camminare o pattinare sulla superficie ghiacciata. Si tratta di un evento che non si verificava dal 2017. Le autorità consentono di pattinare solo entro 50–70 metri dalla riva sud, in acque basse e facilmente raggiungibili dai soccorsi, invitando le persone a evitare porti, darsene e tratti profondi, dove crepe e movimenti termici continuano a minare la tenuta del ghiaccio.