Sequenze impressionanti, per fortuna o miracolo non ci è scappato il morto, come si dice, ma solo perché l’arma non era da fuoco. C’è poco da aggiungere al filmato che viene dagli Stati Uniti, Memphis, Tennessee, senonché sembra che lì i banali screzi che possono occorrere tra pedoni e automobilisti debban risolversi a colpi d’ascia.

Un’ascia enorme. Gli sposini asserragliati nel van l’hanno potuta raccontare, che poi ai poliziotti più di riferire ciò che abbiamo visto tutti nel video non hanno potuto raccontare. A parte il panico. Il tizio con l’ascia appare fuori di sesto.